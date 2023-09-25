АСТАНА, 25 сен — ПРАЙМ. Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров заявил о пользе санкций США для "АвтоВАЗа"

"Volvo — без опциона", — сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром", отвечая на вопрос об опционе на обратный выкуп относительно активов Volvo.

Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активны шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.

Как отмечали в Минпромторге РФ, на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.