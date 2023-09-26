ТБИЛИСИ, 26 сен — ПРАЙМ. Грузия с 26 сентября вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщает служба доходов минфина страны. В Грузии оценили потери от возможного запрета на въезд российским туристам

Таким образом, Грузия присоединилась к еще одному — 11-му — пакету санкций Евросоюза в отношении России, которым запрещается ввоз в Россию транспортных средств с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также всех видов электромобилей и гибридных автомобилей.

"С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию", — говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, легковые автомобили занимали первое место в десяти экспортных категориях среди товарных групп и третье место по величине среди экспортного товара Грузии в Россию. Статистические данные свидетельствуют, что в первой половине текущего года из Грузии в Россию было реэкспортировано 4 840 автомобилей на сумму 65,8 миллиона долларов. Средняя стоимость автомобиля, поставляемого в Россию, составляла 14 тысяч долларов.

Ранее власти Грузии приняли решение ограничить с 1 августа 2023 года реэкспорт автомобилей в Россию и Белоруссию, завезенных из США.