МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в России в августе оставалась примерно на уровне июня-июля — 91,8 тысячи рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Дилеры ожидают нового витка роста цен на легковые авто в 2023 году

"В августе 2023 года средняя выплата по ОСАГО осталась на уровне рекордных месяцев этого года – примерно июня-июля и составила 91,8 тысячи рублей. Это почти на 12% больше, чем средняя выплата в январе этого года, и почти на 9% больше, чем средняя выплата по итогам первого полугодия 2023 года", — приводятся в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева.

Ранее РСА сообщал, что средняя выплата по ОСАГО в июле стала рекордной, достигнув 93 тысяч рублей.

По словам главы союза, в текущем году средняя выплата растет каждый месяц и за первое полугодие 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила 84 778 рублей, что на 18% выше размера средней выплаты аналогичного периода прошлого года (71 606 рублей).

Как указывается в пресс-релизе, рост средней выплаты давит на размер средней премии по ОСАГО.

"При этом возросшая благодаря продолженной в 2022 году реформе тарифообразования конкуренция между страховыми компаниями за безубыточных клиентов существенно ограничивает рост тарифов по ОСАГО и, соответственно, средней премии. Так, в августе средняя премия по ОСАГО составила 7 908 рублей, что на 0,8%, или на 48 рублей, выше июльского показателя (7 860 рублей)", — указывается там же.

"По показателям восьми месяцев 2023 года мы видим, что несмотря на начало стабилизации на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти, и лишь сейчас, по итогу летних месяцев 2023 года, можно сказать, что средняя выплата по ОСАГО пока стабилизировалась на уровне выше 90 тысяч рублей. Конечно, это не может не оказывать обоснованное давление на среднюю премию по ОСАГО, которая при всем том продемонстрировала в августе сдержанный рост — менее 1%", – сказал Уфимцев.