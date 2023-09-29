МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Норвегия вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей в ночь на 3 октября, сообщает МИД королевства. В Калининграде назвали русофобией запрет Польши на въезд российских авто

"Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября", — говорится в заявлении МИД на сайте правительства.

Норвежский МИД уточняет, что "ограничения включают в себя, что… зарегистрированные в России личные автомобили с девятью и менее сиденьями больше не могут ввозиться в Норвегию, в том числе для временного въезда".

Исключения сделаны для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственников. Также ограничения не распространяются на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям.

Европейская комиссия 8 сентября пояснила, что введенные санкции против России в 2022 году, касаются и личных автомобилей россиян, имеющих российские регистрационные номера, поэтому граждане России не могут на них въезжать на территорию ЕС ни в туристических целях, ни на короткий срок.

С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Тоже самое сделали Латвия, Польша, Эстония и Финляндия.