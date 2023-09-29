МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Китайская компания-автопроизводитель BYD, несмотря на замедление внутреннего рынка, в августе вышла на четвертое место в мире по продажам электромобилей, обогнав южнокорейского конкурента Hyundai и американскую Ford, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой тайваньскую аналитическую компанию TrendForce. "Интер РАО" пригрозил остановить экспорт электричества в Китай

Согласно данным компании, доля BYD Auto в мировых продажах электромобилей в августе составила 4,8%, в то время как у Hyundai Motor было 4,3%, а у Ford — 4,2%. Первое место в мире удерживает японская Toyota с 9,8%, второе у немецкой Volkswagen — 6,5%, третье у японской Honda.

Как отмечают аналитики TrendForce, китайские власти продолжают активно стимулировать производство автомобилей на новых источниках энергии, в результате чего продажи BYD в августе подскочили на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 56,8% по сравнению с августом прошлого года. Всего за январь-июнь китайским автопроизводителем было продано 1 млн 792 тысячи электрокаров, что на 83,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Основной задачей BYD для выхода на третье место в мире, по мнению TrendForce, будет ускорение выхода на зарубежные рынки. С лета прошлого года компания уже начала активно продвигать свою продукцию на европейском рынке, благодаря чему экспорт в первой половине нынешнего года вырос в 10,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого, а за январь-август BYD экспортировала уже более 170 тыс. машин.

Недавно компания сообщила, что с мая 2021 года, когда были объявлены планы по выходу на зарубежные рынки, ей удалось поставить свои автомобили на новых видах энергии в 55 стран и территорий, включая Германию, Австралию, Японию и Бразилию, и BYD планирует ускорить расширение географии поставок.