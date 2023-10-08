МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Китайские автопроизводители удачно развивают свой бизнес в России и, скорее всего, спрос на автомобили из Поднебесной будет только расти, пишет иранское издание АК. Рынок подержанных авто в Японии обвалился после запрета экспорта в Россию

Автор издания пишет, что продукции из Китая становится все больше на российском рынке, соответственно, растут и продажи автомобилей. Агентство анализа автомобильных рынков "Автостат" (Autostat) в отчете от 4 октября проинформировало, что продажи автомобилей в России в сентябре увеличились на 148,6 процента, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году.

Autostat поясняет, что продукция китайского автопрома в настоящее время составляет 49 процентов от российского рынка, тогда как еще совсем недавно, в июне 2021 года, она составляла всего семь процентов.

Некоторые аналитики даже отмечают стабилизацию на российском авторынке после серьезной рецессии 2022 года, добавляет иранское издание.

Отчет показывает, что автопроизводители из Поднебесной Haval, Chery и Geely являются крупнейшим продавцом на рынке страны после Lada.

Информагентство REUTERS считает, что китайские компании увеличивают свои продажи в России за счет сборки автомобилей на таких заводах, как Renault и Nissan.

Российский производитель "АвтоВАЗ" и китайские эксперты прогнозируют рост экспорта автомобилей из Китая в Россию.

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