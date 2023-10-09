МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Совместное предприятие Ionway, принадлежащее PowerCo из концерна Volkswagen и бельгийскому производителю материалов Umicore, решило разместить свой первый завод в Польше, сообщила в субботу PowerCo. Ionway занимается производством компонентов для автомобильных аккумуляторов. Дилеры предсказали падение российского авторынка в четвертом квартале

Стоимость Ionway составляет 2,9 млрд долларов, о создании этого бизнеса было объявлено в декабре 2021 года. С его появлением Volkswagen присоединилась к ряду европейских автопроизводителей, которые в рамках перехода на электромобили переносят поставки аккумуляторов ближе к своим производственным базам.

Завод Ionway будет располагаться на юго-западе Польши, в городе Ныса, и позволит создать около 900 рабочих мест, говорится в сообщении. Правительство Польши предоставит денежный грант в размере 350 млн евро.

К концу десятилетия в Ionway намерены увеличить производственную мощность до 160 гигаватт-часов в год — этого хватит для 2,2 млн электромобилей.

PowerCo пояснила, что выбор в пользу Польши был обусловлен стратегически выгодным местоположением, а также наличием достаточного количества квалифицированной рабочей силы и возобновляемых источников энергии для производства.

По словам компании, строительные работы начнутся сразу же после получения всех разрешений.

Ionway будет поставлять на европейские заводы PowerCo ключевые материалы для аккумуляторных батарей и покроет значительную часть потребностей PowerCo в странах Европейского союза. Umicore благодаря этому проекту получает гарантированный доступ к важному источнику европейского спроса на катодные материалы для электромобилей.