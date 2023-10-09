МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Новый лифтбек "Москвич-6" будет стоить от 2,3 миллиона рублей, следует из информации, опубликованной на сайте автопроизводителя. Продажи новых авто в России выросли на 49 процентов

В "Москвиче" также уточнили, что поставки новинки в дилерские центры начнутся в ближайшее время.

"На старте новый лифтбек "Москвич-6" будет представлен в двух версиях — "Комфорт" и "Бизнес"… Первые "Москвичи-6" оснащаются турбомотором 1,5 л (136 л.с., 200 Н.м) и автоматической трансмиссией CVT. Версии с двигателем GDI появится позже", — уточнили в компании.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".