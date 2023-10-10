МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Stellantis, материнская компания Chrysler, вчера заявила о временном увольнении еще 570 сотрудников, а General Motors — о сокращении почти 200 сотрудников в связи с забастовкой профсоюза United Auto Workers. Дилеры предсказали падение российского авторынка в четвертом квартале

Ford в понедельник сообщил о сокращении еще 70 работников в штате Мичиган, в результате чего общее число отстраненных от работы сотрудников автопроизводителя с начала забастовки достигло 1865 человек.

В Stellantis было временно уволено в общей сложности 640 человек. Последние сокращения включают 520 человек на заводе по производству двигателей в Трентоне (штат Мичиган), а также 50 человек на литейном предприятии в Индиане. Stellantis заявила, что сокращения персонала связаны с нехваткой складских помещений.

GM увеличил число увольнений на 200 до 2300 человек. Они коснулись персонала шести заводов, включая штамповочный завод в Лансинге (штат Мичиган) и завод в Толедо (штат Огайо).

По словам представителей GM, возвращение сотрудников на работу ожидается только после прекращения забастовки. Она началась 15 сентября.