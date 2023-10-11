МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) не отмечает в текущем году значимого ухудшения ситуации с приобретением полисов ОСАГО и применением каких-либо негативных практик страховщиками, сообщили РИА Новости в РСА. Страхование военных рисков заработало в новых российских регионах

Ранее в среду газета "Известия" сообщила, что с начала года число нарушений со стороны российских страховщиков выросло почти в 10 раз по сравнению с 2022 годом: за девять месяцев ЦБ принял почти 600 постановлений о привлечении таких организаций к административной ответственности. По данным издания, в основном участники рынка отказывались заключать договоры ОСАГО или же навязывали допуслуги.

"РСА, опираясь на статистику по поступающим в союз жалобам на доступность услуг ОСАГО, не отмечает в текущем году сколь-нибудь значимого ухудшения ситуации с приобретением полисов ОСАГО и применением каких-либо негативных практик страховщиками. Более того, РСА в постоянном взаимодействии с Банком России и своими членами-страховщиками проводит активную работу, направленную на исключение ситуаций с отказами в заключении договоров", — прокомментировали в РСА.

В то же время в союзе отметили, что на рынке ОСАГО действительно есть ряд проблемных сегментов, в которых страховщики опасаются работать, так как высокая концентрация у одного страховщика априори высоко убыточных договоров (в отношении такси, с молодыми неопытными водителями и других) неминуемо ведет к ухудшению его финансовой устойчивости.

Для решения проблемы на базе РСА в апреле 2022 года заработал перестраховочный пул, который позволяет страховщику по собственному усмотрению передавать в перестрахование всеми остальными членам РСА любой из заключаемых им договоров ОСАГО. Это нововведение, обеспечивая справедливое распределение между страховщиками нагрузки по наиболее рисковым направлениям ОСАГО, положительно влияет на его доступность, напомнили в РСА.

"Это же подтверждается и статистикой. Если ранее через "Е-Гарант" (систему гарантирования заключения электронного договора ОСАГО, действовавшую до создания пула), заключалось всего около 6% от всех договоров ОСАГО, то в пул в среднем передается уже порядка 10% договоров", — обратили внимание в РСА.

"Что касается роста количества принятых регулятором постановлений о привлечении страховых компаний к ответственности за отказы в продаже полисов ОСАГО, можем предположить, что Банк России усилил в этой части контроль за деятельностью страховщиков, и РСА это поддерживает", — добавили там.