СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Производство новой рестайлинговой версии российского автомобиля класса люкс Aurus Senat планируется начать в мае 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер-глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Автопроизводители США уволили более 800 человек на фоне забастовок

"В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля", — сказал он, отвечая на вопрос про Aurus Senat в кулуарах форума "Микроэлектроника".

Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало на заводе в Елабуге в конце мая 2021 года.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).