МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Несмотря на то, что на дорогах Центральной России появился первый гололед, менять летние шины на зимние пока не стоит, отметил в эфире радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов. 

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По его словам, если прогнозируется гололед, после которого еще несколько теплых недель, то лучше переждать один-два дня и не выезжать никуда без острой необходимости.

Эксперт уточнил, что поводом к замене должен быть не первый гололед, а падение температуры воздуха ниже пяти градусов тепла в моменты использования автомобиля.

"Это важно, потому что если вы "переобуетесь", а потом опять установится теплая погода, то могут наступить неприятные последствия", – объяснил он, имея в виду быстрый износ шин и удлинение тормозного пути.

Зиманов добавил, что минимум таких неприятных последствий — в том, что при температуре воздуха выше пяти градусов тепла зимняя резина будет быстро изнашиваться. Если же температура поднимется выше десяти градусов, то у зимней резины тормозной путь будет хуже, чем у летней.

"Если "переобуться" раньше времени, то можно очень сильно прогореть в плане безопасности на дороге", – сделал вывод эксперт.