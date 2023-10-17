МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Китайский Livan расширил модельный ряд в РФ двумя новинками Livan X6PRO и Livan S6PRO: с сегодняшнего дня на них открыт предзаказ, первые клиенты смогут получить автомобили уже в начале ноября, сообщил журналистам исполнительный директор автокомпании в РФ — "Ливэн Моторс Рус" — Кун Шуай. Китайский автопром лидирует в России, и спрос будет расти

"Я думаю, в начале ноября первая партия клиентов уже получит свои машины", — сказал он.

Livan X6PRO оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом мощностью 147 и 180 лошадиных сил. Автомобиль доступен в двух вариантах цветового исполнения салона: сочетании черного и молочного цветов, а также голубого и белого. Стоит новинка от 2,48 миллиона рублей.

Livan S6PRO представлен в РФ в трех комплектациях – Luxury, Premium и Flagship – по цене от 2,43 миллиона рублей. Модель оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом, который будет доступен в двух вариантах форсировки: 147 и 180 лошадиных сил. Модель доступна в двух вариантах оформления салона: черно-белом и бело-голубом.

В целом в планах компании на 2023 год продать 7 тысяч автомобилей, а в следующем году еще больше расширить свое присутствие на российском авторынке. "Со следующего года наш прогноз (по всему авторынку легковых авто в РФ — ред.) 1 миллион машин или 1,1 миллиона, поэтому мы займем долю 2-3%", — отметил топ-менеджер.

Он также уточнил, что в следующем году Livan планирует привезти в РФ еще две новинки, причем одна из них — электромобиль.

Сейчас на российском авторынке представлена одна модель бренда — Livan X PRO. Livan принадлежит совместному предприятию Geely Auto и Lifan Technology, которое было основано в 2022 году.