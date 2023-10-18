Путин прилетел в Пекин на форум "Один пояс — один путь" со своим Aurus Senat
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с собственным автомобилем, следует из Telegram-канала журналистов кремлевского пула.
Речь идет о бронированном автомобиле Aurus Senat Limousine черного цвета.
В Пекине российский лидер участвовал в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Путин в ходе визита побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и другими участниками форума.
"Президентский автомобиль Aurus Senat Limousine был показан российской публике в 2018 году, когда Путин приехал на свою четвертую инаугурацию", — комментирует публикацию Газета.ру.
В сентябре он демонстрировал эту модель лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который прибыл с визитом на космодром Восточный.
Автомобили представительского класса Aurus начали производить в мае 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Президент России заявлял, что лично пользуется этой машиной.
Aurus создан научными сотрудниками "НАМИ" при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России.
Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.
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