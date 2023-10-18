МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с собственным автомобилем, следует из Telegram-канала журналистов кремлевского пула. Китайский Livan представил российскому авторынку две новые модели

Речь идет о бронированном автомобиле Aurus Senat Limousine черного цвета.

В Пекине российский лидер участвовал в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Путин в ходе визита побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и другими участниками форума.

"Президентский автомобиль Aurus Senat Limousine был показан российской публике в 2018 году, когда Путин приехал на свою четвертую инаугурацию", — комментирует публикацию Газета.ру.

В сентябре он демонстрировал эту модель лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который прибыл с визитом на космодром Восточный.

Автомобили представительского класса Aurus начали производить в мае 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Президент России заявлял, что лично пользуется этой машиной.

Aurus создан научными сотрудниками "НАМИ" при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.