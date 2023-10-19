МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Боковые зеркала, фары и колеса в 2023 году, как и годом ранее, продолжают лидировать в России по числу хищений среди автомобильных деталей, при этом страховщики не фиксируют роста общего числа краж, рассказали РИА Новости в компаниях. РСА назвал среднюю выплату по ОСАГО в России в августе

"Наибольшим спросом у злоумышленников в этом году пользуются боковые автомобильные зеркала. В январе-сентябре на долю хищений зеркальных элементов пришлось 30% страховых случаев в сегменте автомобильного каско, связанных с кражей запчастей", — сообщили специалисты страховой компании "Согласие".

"Еще одной заметной категорией является хищение колес — 11,8% страховых событий. В остальных ситуациях преступники скручивали эмблемы, форсунки омывателей фар и сами фары, накладки, колпаки, заглушки, крепления стеклоочистителей, штатные камеры и другие элементы", — добавили там же.

Вице-президент "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов также подтвердил, опираясь на статистику компании, что помимо боковых зеркал, фар, запасных колес, большая часть обращений связана с хищением катализаторов глушителя. При этом он добавил, что хотя на втором месте в процентном отношении в компании – хищение колес, общее количество таких обращений в 4 раза меньше, чем год назад. Разовые обращения, как и в прошлом году, связаны с хищением элементов салона и дополнительного оборудования.

"Самыми похищаемыми деталями, как и в прошлом году, стали колеса, зеркала и фары. Причем в 2023 году доля краж колес и зеркал уменьшились. Например, в 2022 году доля краж колес составляла 48,19%, в 2023 — 31,87%. С зеркалами ситуация аналогична: в 2022 году доля краж составляла 30,05%, в этом году — 20,88%. Доля краж фар, наоборот, увеличились: с 3,89% в 2022 году до 10,99% в 2023 году", — добавил в свою очередь директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

При этом Княгиничев из "Ингосстраха" заметил, что сами кражи занимают незначительную долю в общем количестве страховых случаев в компании, а все изменения числа обращений находятся в рамках статистической погрешности. По словам Иванова, в "РЕСО-Гарантии" не наблюдают роста обращений клиентов по этим рискам.

Топ-3 регионов, где было зафиксировано больше всего криминальных "разборов" авто, составили Москва, Подмосковье и Екатеринбург, отмечают эксперты "Согласия".

"Однако надежной защиты от хищения комплектующих, как и от угонов, к сожалению, нет, в подобных ситуациях возможно получение страхового возмещения в рамках автострахования по каско, где включены соответствующие риски", — указывают там же.