МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Правительство России поручило ужесточить требования к автокреслам и "детским удерживающим устройствам" из-за роста числа ДТП с детьми, пишет "Коммерсант". Россиянам объяснили, когда покупать автомобиль

Депутаты Госдумы совместно с ГИБДД работают над поправками в правила дорожного движения, исключающими использование заменителей автокресел. Минпромторг проработает предложения по ужесточению требований до 15 ноября.

Главная проблема, как пишет издание, заключается в разнообразных "корректорах и адаптерах" ремней безопасности, которые стоят на порядок дешевле автокресел.

Роскачество и Росстандарт борются с продажей суррогатных устройств и информируют россиян об их опасности. Так, в 2023 году Роскачество направило продавцам ряд предостережений, торговые площадки закрывали карточки товаров.

В сети и офлайне адаптеры и "бескаркасные автокресла" все еще присутствуют. В пресс-службе Ozon при этом заверили, что запрещают их продажу.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предлагает законопроект, который обязывал бы интернет-магазины с товарами для детей давать ссылку на сертификаты.