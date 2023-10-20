МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России составил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими. В нем указаны российские бренды Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, и китайская марка Haval, уточняется в сообщении министерства. Минпромторг предложил исключить из гибких пошлин несколько позиций

"Минпромторгом России подготовлен перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства заявили, что на данный момент рекомендуется закупка следующих моделей легковых автомобилей. Бренд Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. Бренд УАЗ, модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР. Бренд Aurus, модели: Senat, Komendant. Бренд "Москвич", модели: 3, 3е, 6. Бренд Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY. Бренд Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

В Минпромторге также отметили, что перечень со временем будет обновляться по мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства.

В приоритетном порядке следует рассматривать модели с высоким уровнем локализации, однако закупка тех автомобилей, уровень локализации которых на данный момент является ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году – не менее 3200 баллов), может осуществляться по разрешению.

Решение о приоритетном использовании российских автомобилей было принято Президентом России Владимиром Путиным на встрече с руководителями российских производственных компаний в этом году. Это поможет поддержать спрос на отечественные автомобили, развитие отечественного автопрома и модернизацию производства, отмечают в ведомстве.