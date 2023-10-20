ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — ПРАЙМ. Количество машин в продаже на Дальнем Востоке на фоне японских санкций, касающихся ввоза автомобилей в РФ, в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем, но дефицита иномарок в макрорегионе нет, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России. В России хотят ужесточить требования к детским автокреслам, пишет СМИ

Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По данным Владивостокской таможни от 7 сентября, за 9 августа — 6 сентября оформлено для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию.

"На Дальнем Востоке количество машин в продаже в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем. Однако дефицита автомобилей в макрорегионе не наблюдалось вследствие рекордных объемов поставок в предыдущие месяцы. Кроме того, повысился спрос на новые импортные авто", — говорится в сообщении.

По оценкам представителей автомобильного рынка, на попавшие под ограничения автомобили приходилось до 80% всего объема продаж на Дальнем Востоке, сообщает главное управление.

По его данным, в Приморье из-за сокращения предложения, ослабления рубля и повышения утилизационного сбора цены на попавшие под ограничения автомобили в августе выросли более чем на четверть по сравнению с июлем, на другие модели — на 10–15%.

"Рост цен способствовал переориентации спроса на автомобили из других стран Азии, в том числе новые. Так, в августе-сентябре продажи новых импортных машин выросли почти в два раза по сравнению со средним уровнем в январе-июле в основном за счет китайских марок. Кроме того, в сентябре на заводе в Приморском крае возобновилось производство машин на основе китайского внедорожника", — приводятся слова главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.

В конце августа представитель автомобильного портала "Дром" сообщила журналистам, что в августе в Приморском крае стало на 33% меньше объявлений о продаже машин в сравнении с июнем. По ее словам, снижение предложения связано с резким ростом спроса на автомобили. Их начали раскупать и снимать с продажи еще в преддверии введения новых японских санкций и повышения утильсбора на машины в РФ.