МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Специалисты Центра организации дорожного движения Москвы посоветовали начинать менять летние шины на зимние, следует из публикации на портале мэра и правительства столицы. ЦБ отметил снижение числа авто в продаже в ДФО

"Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП", — рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отмечается в сообщении, заменять шины нужно при среднесуточной температуре в пять — семь градусов выше нуля. Высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров, колеся отбалансированы, добавиляется там. Также водителям следует залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки.

Своевременная замена шин позволит избежать аварий, подчеркнули специалисты.