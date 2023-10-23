ТОКИО, 23 окт — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota возобновит работу на всех остановленных линиях на заводах с 26 октября, пишет газета "Никкэй". "Будет скромнее". Сколько чиновники потратят на новые автомобили

На прошлой неделе автоконцерн остановил работу 13 линий на десяти заводах в Японии. Остановка была вызвана перебоем в поставке деталей, в частности пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в городе Фудзиока в прошлый понедельник.

"Работа всех сборочных линий на заводах, которые были остановлены, будет возобновлена с 26 октября", — говорится в сообщении издания.

В понедельник, 23 октября, автокомпания смогла возобновить работу лишь пяти линий на четырех заводах, писали СМИ.

Автоконцерн располагает в Японии 28 линиями на 14 заводах.