ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил, что первые поставки электрического пикапа Cybertruck состоятся в ноябре. Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа

"Мы планируем первые поставки в следующем месяце", — сказал Маск для подкаста Джо Рогана.

Корпус электрического пикапа, известного своими рублеными формами, будет из стали и настолько крепкий, что его не берут пули, стекло тоже толстое, но при желании может быть поставлено и вовсе пуленепробиваемое, рассказал Маск. Весить машина будет около 3,5 тонн, добавил он, а до 60 миль в час (примерно 96 км/ч) будет разгоняться менее чем за три секунды.

Tesla ранее сообщила, что первые поставки машины планируются 30 ноября, завод компании в Техасе сможет выпускать до 125 тысяч машин в год.

Прототип электропикапа Cybertruck компания представила ноябре 2019 года. Тогда Tesla обещала выпустить его в 2021 году, но позже отложила выпуск сначала на 2022-й, а затем и на 2023 год. При этом говорилось об особом внимании к прочности: корпус машины будет изготовлен из стали и оснащен ударопрочным стеклом. Год назад глава Tesla Илон Маск сказал, что Cybertruck также будет водонепроницаемым, сможет пересекать водные препятствия и временно выполнять функции лодки. А в сентябре этого года он сообщил, что Cybertruck может получить дополнительное защитное покрытие из карбида вольфрама — таким образом, поцарапать его сможет только алмаз.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.