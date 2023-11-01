МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские автопроизводители обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь разрешить проблему резкого роста стоимости доставки автомобилей с завода в дилерские центры, сообщил РИА Новости источник на авторынке. "Яндекс" отметил нехватку водителей и сокращение числа авто эконом-класса

"Начиная с середины этого года на российском автомобильном рынке наблюдается острый кризис, связанный с вывозом и перевозкой готовой продукции российских автозаводов – производителей легковых автомобилей. В результате сокращения в 2022 году парка автовозов, невозможности работы для иностранных перевозчиков, а также дефицита водителей с одной стороны и резко возросшего объема параллельного импорта автомобилей, российские автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на вывоз готовой продукции", — рассказал источник.

"Российские автопроизводители, наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации, уже обращались с указанной проблемой в Минпромторг и Минтранс России, однако в силу того, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены" — добавил он.

По данным собеседника агентства, тарифы на доставку машин в автоцентры выросли более чем в два раза.