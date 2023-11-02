МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре побили рекорд компании за последние 10 лет: было реализовано 40,9 тысячи автомобилей Lada, что в 2,1 раза выше показателей октября прошлого года и на 12,9% сентября текущего, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" скорректировал план экспортных поставок автомобилей Lada

"По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года", — сообщили в "АвтоВАЗе".

По оценкам компании, рыночная доля Lada в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. При этом продажи автопроизводителя за 10 месяцев текущего года выросли почти в 2 раза, до 283,5 тысячи штук.