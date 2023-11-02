МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ расширит программу льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг. Автоконцерны столкнулись с ростом цен на доставку машин

Во время заседания Мишустин рассказал, что в ближайшие три года на поддержку российских компаний автомобильной промышленности и повышение спроса на их продукцию будет выделено порядка 30 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, которая позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан.

"Среди них медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и их близкие и родные. Теперь воспользоваться льготным предложением также смогут люди и с ограничениями по здоровью. А при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%. То есть государство вернет покупателю до 925 тысяч рублей", — сообщил Мишустин.

"Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможности приобрести такие автомобили, это будет способствовать в том числе улучшению экологической ситуации", — добавил премьер.