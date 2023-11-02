МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре выросли на 2% к прошлому месяцу, до 111,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные "ППК". "Яндекс" отметил нехватку водителей и сокращение числа авто эконом-класса

Статистика в годовом выражении не приводится. Однако если сравнивать с данными "Автостата" (в октябре 2022 года было реализовано 43,3 тысячи машин), то продажи легковых машин в стране выросли в 2,6 раза.

При этом за 10 месяцев текущего года продажи новых легковушек выросли на 56%, превысив 830 тысяч штук.

В совокупности по всем сегментам авторынка — легковых машин, легких коммерческих, грузовых и автобусов — продажи в октябре составили 135,7 тысячи штук. За январь-октябрь — 1,04 миллиона штук (+56% в годовом выражении).

ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.