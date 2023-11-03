МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сохраняет прогноз по росту российского авторынка легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году на 45,6%, до 1 миллиона штук, говорится в сообщении ассоциации. Продажи Lada в России побили десятилетний рекорд в октябре

"Динамика развития рынка показывает, что он может достичь 1 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года, что соответствует ранее озвученному прогнозу АЕБ", — отметили в ассоциации. В прошлом году авторынок легковушек и LCV составил 687,4 тысячи штук.

"По данным комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре 2023 года составили 110 150 штук. Эти цифры подтверждаются данными продаж новых автомобилей от ППК – 119 864 штуки. Разница в цифрах объясняется дополнительным объемом продаж через альтернативные каналы. Рост продаж за январь-октябрь 2023 года составил 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — поделились в АЕБ сведениями об авторынке.