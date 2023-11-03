АСТАНА, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву электромобиль TOGG турецкого производства, заявила пресс-служба казахстанского лидера. Минпромторг сообщил, насколько продажи легковых авто выросли в октябре

"В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", — указано в публикации.

Глава казахстанского государства с благодарностью принял подарок и поздравил Эрдогана с благополучным началом производства машин.

Турция с октября официально производит первые серийные электромобили. Планируются седан и внедорожник. В 2019 году завод Togg уже представлял две модели с дальностью хода от 300 до 500 километров, срок службы батареи которых составлял восемь лет.

Производитель пояснил, что модель с аккумулятором в 160 киловатт может на одной зарядке проехать 314 километров. Отмечается, что это самый дешевый вариант. Ее можно будет приобрести за 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов) в июле. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, аккумулятор можно зарядить за шесть часов от обычной розетки или за 30 минут от специальной.