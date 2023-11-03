МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Дефицит базовых версий Lada Vesta NG возник в российских дилерских центрах, нехватка фиксируется как в Москве, так и в регионах, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. Продажи Lada в России побили десятилетний рекорд в октябре

"Традиционно базовые модели пользуются большим спросом, поэтому можно отметить наличие дефицита базовых комплектаций Lada Vesta как в столице, так и в регионах", — рассказали в ассоциации, отвечая на вопрос о наличии модели.

Согласно официальному прайс-листу "АвтоВАЗа", стоимость базовой Vesta составляет от 1,24 миллиона рублей.

В "АвтоВАЗе" в свою очередь рассказали РИА Новости, что различные комплектации Lada Vesta есть в наличии в дилерских центрах. "Базовые версии нужно немного подождать. Это стандартная практика у любой марки", — пояснили в автоконцерне.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).