МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак думает о покупке электромобиля, хотя пару лет назад подобный вид транспорта его не интересовал, об этом зампредседателя правительства сказал во время марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Эрдоган подарил Токаеву электромобиль турецкого производства

"Если еще год-два назад меня это не интересовало, то на сегодняшний день могу сказать, что мне тоже уже электрический автомобиль интересен, потому что появилась зарядная инфраструктура, она расширяется. Есть программа, которая реализуется правительством по развитию зарядной инфраструктуры", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день в России насчитывается около 2,5 тысячи зарядных станций по всей стране.

"Это, конечно, мало, но это цифра не учитывает зарядки, которые стоят в общественных местах", — уточнил он, отметив, что есть цель довести число зарядных станций для электротранспорта до 30 тысяч в ближайшие годы. По мнению Новака, доля электромобилей в РФ продолжит возрастать, но машины с двигателем внутреннего сгорания все равно останутся.

Правительство России в настоящее время занимается развитием инфраструктуры для электромобилей. Так, в сентябре кабмин поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами изучить вопрос снижения стоимости подключения зарядных станций для электромобилей к сетям, сообщали РИА Новости в министерстве.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней открыты стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.