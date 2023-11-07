МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Рынок лизинга новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года увеличится на 55-60%, однако с 2024 по 2027 год рост замедлится до 20-30%, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей

"Согласно базовому прогнозу агентства "Эксперт РА", объем нового бизнеса в сегменте легковых автомобилей по итогам 2023-го покажет рост порядка 55–60%, в основном за счет значительного повышения цен на машины, а также реализации отложенного спроса, а за период с 2024-го по 2027-й ежегодные темпы роста снизятся до значений в пределах 20–30%", – говорится в обзоре.

Что касается сегмента грузовых автомобилей, согласно прогнозам "Эксперт РА", рынок лизинга по итогам 2023 года продемонстрирует рост в 120%. Это связано с тем, что крупные автоперевозчики и строительные компании закрывают дефицит парка китайской техникой, а развитие инфраструктурных проектов и выстраивание новой логистики стимулируют увеличение грузоперевозок и спрос на соответствующую технику. Однако за 2024-2027 год темпы роста, по прогнозу "Эксперт РА", составят не более 10-20%.