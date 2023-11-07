МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Министерство транспорта подготовило проект, ужесточающий требования к установкам дорожных камер, пишет "Коммерсант". Водителей предупредили о возвращении самого нелюбимого штрафа

В частности, власти хотят запретить ставить комплексы, фиксирующие однотипные нарушения, чаще, чем раз в километр.

"Зоны контроля камер, фиксирующих одни и те же виды нарушений (например, превышение скорости), не могут находиться ближе одного километра друг к другу в населенных пунктах и не ближе пяти километров за городом", — говорится в статье.

Регионы должны будут предупреждать ГИБДД о включении нового комплекса минимум за 20 дней.

Кроме того, передвижные камеры будут обозначать на дорогах новыми информационными щитами.

Первого сентября 2024 года вступит в силу закон, ужесточающий правила применения дорожных камер. Все технические детали будут закреплены в отдельном постановлении правительства, проект уже готов и проходит внутриведомственное согласование.