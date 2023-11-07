С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы автомобильного концерна по выпуску кроссовера на платформе Vesta в двухлетней перспективе. Дилеры сообщили о дефиците базовых версий Lada Vesta в России

"В следующем году мы планируем запустить и новые модели. Это Lada Aura, автомобиль (Lada) Iskra на новой глобальной платформе отечественной… А в двухлетней перспективе (планируется запустить) еще и кроссовер на базе платформы Vesta", — сказал он в ходе баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".

Как напомнил Соколов, массовый выпуск автомобиля Lada Vesta на новой платформе начался в марте 2023 года, в августе началось производство Lada Largus, которое сейчас переносится на производственную площадку в Ижевске.

По его словам, там же до конца 2023 года будет выпущена первая опытная партия электромобилей e-Largus, начало массового производства которых запланировано на 2024 год.

Ранее в августе на встрече президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности Соколов сообщал о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки, в том числе электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер С класса на платформе Vesta.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).