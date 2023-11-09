МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Силу и слабость китайских автомобилей, которые массово появляются на российском рынке, можно будет понять не раньше, чем к лету будущего года, считает управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. ЛДПР предложила выдавать молодым семьям сертификаты на отечественные авто

"Нужно собрать больше информации от потребителей, тех, кто уже приобрел и ездит на китайских авто. Узнать у них, насколько хороши они в эксплуатации, в чем их сильные и слабые стороны. Все это можно будет подытожить, думаю, к лету будущего года", — сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, к настоящему же моменту мнение россиян о китайских автомобилях разделилось.

"Предвзято к ним точно относятся главным образом молодые люди, которые уже ездили на Audi, BMW. А так одна половина россиян откровенно не довольна качеством китайских машин, другая же, наоборот, их хвалит. Среди последних, кстати, есть таксисты, которые сегодня все чаще пересаживаются на китайские модели", — отметила Володина.

"Скажу сразу, особо осторожным надо быть при покупке подержанных машин из Китая. Учитывая климатические условия страны – частые тропические дожди, циклоны, наводнения – есть опасность приобрести экземпляр, пострадавший от всяких стихий. Число подобных автомобилей, к слову, исчисляется в Китае десятками тысяч", — заключила она.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.