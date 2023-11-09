Эксперт: качество китайских автомобилей можно будет оценить к лету 2024 года
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Силу и слабость китайских автомобилей, которые массово появляются на российском рынке, можно будет понять не раньше, чем к лету будущего года, считает управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина.
"Нужно собрать больше информации от потребителей, тех, кто уже приобрел и ездит на китайских авто. Узнать у них, насколько хороши они в эксплуатации, в чем их сильные и слабые стороны. Все это можно будет подытожить, думаю, к лету будущего года", — сказала она в интервью РИА Новости.
По ее словам, к настоящему же моменту мнение россиян о китайских автомобилях разделилось.
"Предвзято к ним точно относятся главным образом молодые люди, которые уже ездили на Audi, BMW. А так одна половина россиян откровенно не довольна качеством китайских машин, другая же, наоборот, их хвалит. Среди последних, кстати, есть таксисты, которые сегодня все чаще пересаживаются на китайские модели", — отметила Володина.
"Скажу сразу, особо осторожным надо быть при покупке подержанных машин из Китая. Учитывая климатические условия страны – частые тропические дожди, циклоны, наводнения – есть опасность приобрести экземпляр, пострадавший от всяких стихий. Число подобных автомобилей, к слову, исчисляется в Китае десятками тысяч", — заключила она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://auto.1prime.ru/auto/20231109/842215065.html