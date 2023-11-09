МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", официальный представитель Haval на российском рынке, отзывает 55 тысяч автомобилей Haval из-за отсутствия устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщил Росстандарт. Эксперт раскрыла, когда можно будет оценить качество китайских автомобилей

"Отзыву подлежат 55 000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.

"Причина отзыва транспортных средств: в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 мая 2022 года № 855 "Об утверждении правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" указанные транспортные средства не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", — уточнили в ведомстве.

На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено плановое дооснащение устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Уполномоченные представители ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, добавили в Росстандарте.