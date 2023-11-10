МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на своем стенде в рамках форума "Россия" в Москве, сообщили в правительстве региона агентству РИА Новости. Дилеры сообщили о дефиците базовых версий Lada Vesta в России

"Регистрация (проводится) на стенде на тач-панелях, подведение итогов — в конце декабря перед Новым годом, вручение — после (новогодних) праздников", — сказала собеседница агентства.

Как уточнили в правительстве области, все желающие смогут принять участие в розыгрыше, однако, точная дата вручения приза пока неизвестна.

На стенде Самарской области установлен монумент "Ладья", главный экран которого представлен в виде паруса. На стенде также есть зона амфитеатра со зрительскими местами, где проводятся различные мероприятия, а также можно поиграть с цифровыми двойниками известных спортсменов Самарской области и собрать пазлы с видами региона.

После окончания выставки в Москве, планируется перенести экспозицию в Самару.

Выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года.