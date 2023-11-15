МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице страны в первой четверти 2024 года, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

"Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года. УАЗы будут делать в Гане… Это будет в Аккре", — сказал Ауку-Боатенг.

Он добавил, что в настоящее время стороны подписывают соответствующие протоколы. "Инженеры приезжали в Россию, чтобы встретиться с представителями УАЗа, обо всем договорились. Ганская сторона готовит помещения, оборудование", — уточнил собеседник агентства.