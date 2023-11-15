МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Компания из Ганы получила лицензию на продажу автомобилей концерна "АвтоВАЗ", ведет переговоры о локализации производства, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. Назван срок появления первого УАЗа производства Ганы

Ранее он сообщал, что компания из Ганы ждет возобновления сотрудничества с "АвтоВАЗом", который в прошлом не выдал ей разрешения на дистрибуцию своих автомобилей в стране.

"Да, об этом договорились. Они также хотят открыть производство в Гане, речь идет о компании U2 company limited. Пока мы ведем переговоры с представителями "АвтоВАЗа", — сказал Ауку-Боатенг.