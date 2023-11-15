МОСКВА, 15 ноя- ПРАЙМ. В России продолжает расти спрос на автомобили престижных марок, таких как Bentley, Lamborghini и Range Rover, несмотря на ограничения в поставках из-за отсутствия официальных поставок из Америки, Европы и Японии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов "Открытие Авто". Россиян предупредили об опасности русской зимы для китайского авто

По данным исследования, с января по октябрь 2023 года в России было продано более 28 тысяч новых автомобилей престижных марок, и их доля растет — с 2,6 процента в начале года до 3,1 процента в конце октября.

Lamborghini стала самой активно наращивающей продажи маркой, Lexus и Tesla также показали рост. Однако, Mercedes-Benz, Audi и Porsche столкнулись со снижением продаж, отметили эксперты.

Эксперты подчеркнули, что внушительные цены некоторых марок (Range Rover — 27 млн рублей, Bentley — 53 млн рублей, Lamborghini — 65 млн рублей) остались приемлемыми на российском рынке.

В целом, сегмент автомобилей премиум-класса составил 3,4% от общего объема продаж в России за 10 месяцев 2023 года, заключили в исследовании.