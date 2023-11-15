МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Около 65 миллиардов рублей планируется выделить из федерального бюджета в 2024-2026 годах на программу льготного автокредитования, что позволит продать более 330 тысяч отечественных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. В России зафиксировали рост продаж премиум авто

"На период 2024-2026 годов из федерального бюджета планируется выделить финансирование в объеме около 65 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автокредитования, что позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей", — сообщили в министерстве.

Изначально проектом бюджета предполагалось выделить на эти цели 50 миллиардов рублей за три года, но в одобренных Госдумой поправках ко второму чтению сумма увеличилась на 15 миллиардов рублей.