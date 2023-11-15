ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя — ПРАЙМ. Подержанные автомобили производства КНР в России за последний месяц подорожали в среднем на 10%, что связано с ростом этого сегмента рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Россиян предупредили об опасности русской зимы для китайского авто

"В октябре средняя цена китайского бывшего в употреблении автомобиля увеличилась на 10% относительно сентября этого года. Вместе с ценами выросли и продажи подержанных машин из Китая. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе.

Специалисты полагают, что повышение стоимости объясняется ростом рынка китайских пробежных машин.

"Сначала рос рынок новых и "беспробежных" китайских автомобилей, теперь пришло время подержанных авто. В сентябре на "Дроме" продавалось 17 140 бывших в употреблении машин из Китая. В октябре их число выросло до 19 900 — плюс 16% месяц к месяцу. Среди пробежных появляются все более "свежие" машины, которые, конечно, дороже, чем автомобили постарше. Так как растет предложение более дорогих бывших в употреблении авто, растет и средняя стоимость всех подержанных автомобилей из Китая", — привели в пресс-службе комментарий аналитика "Дрома" Сергея Лагурева.

Весной в пресс-службе "Дрома" РИА Новости рассказывали, что доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10% до 50%. Общая структура дилерского рынка изменилась полностью: теперь на нем преобладают китайские бренды, отмечали эксперты.