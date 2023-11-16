МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем выдачи кредитов на покупку автомобилей в России по итогам года приблизится к 1,6 триллиона рублей, что более чем в два раза превысит результат прошлого года и станет рекордным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ прогноз банка. Цены на подержанные авто из Китая в России выросли в октябре

"ВТБ повысил прогноз объема выдач на российском рынке автокредитования. По оценке экспертов банка, в 2023 году заемщики получат на покупку легковых машин порядка 1,6 триллиона рублей. Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года и на 45% — рекордного 2021 года", — сказано в сообщении.

При этом по итогам января-октября банки предоставили физлицам в рамках такого кредитования уже более чем 1,2 триллиона рублей. Эта цифра превышает результат не только по итогам всего прошлого года, но и позапрошлого, когда на рынке наблюдался максимальный спрос заемщиков, указали в банке.

"Несмотря на рост ставок по автокредитам вслед за ужесточением политики Центрального банка, рынок поддерживает расширение ассортимента китайских автомобилей, параллельный импорт, а также увеличение доли дилеров в сегменте машин с пробегом и расширение числа субсидированных программ", — пояснили эксперты.

А максимально высокий спрос заемщиков в этом году ВТБ наблюдал в октябре — в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ и изменения курса рубля заёмщики стремились приобрести транспортные средства до увеличения как ставок по кредитам, так и стоимости самих автомобилей, добавили в пресс-службе. Объем выдач достиг 166,5 миллиарда рублей – на 17% больше, чем в сентябре.

В самом в ВТБ за тот месяц 22,5 тысячи клиентов оформили автомобильные кредиты примерно на 30 миллиардов рублей. Это более чем на 20% по количеству и почти на 30% по объему превышает результат сентября, а также в разы опережает показатели октября прошлого года. "До конца года мы ожидаем сохранения спроса клиентов на сопоставимом уровне", – прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.