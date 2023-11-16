ЕЛЕЦ (Липецкая область), 16 ноя — ПРАЙМ. Липецкий "Моторинвест" начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Правительство подготовит предложения по стимулированию спроса на электрокар

Предзаказ на новинку уже открыт, поставки i-SKY в дилерские центры начнутся в ближайшее время для их передачи первым клиентам, рассказали РИА Новости в пресс-службе завода.

"Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия при приобретении", — сообщили в пресс-службе завода. Согласно сайту компании, без учета скидок рекомендованная розничная цена составляет 4,99 миллиона рублей.

"Предзаказы на новинку уже начались. Первые i-SKY уже в ближайшие недели доедут в дилерские центры для передачи первым клиентам", — уточнили в "Моторинвесте".

Дальность хода Evolute i-SKY на одном заряде более 500 километров, пиковая мощность электродвигателя составляет 204 лошадиных сил.

Завод "Моторинвеста" под Липецком — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на нем собираются три модели электрокаров: i-PRO, i-JOY и i-SKY.