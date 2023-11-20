МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Серийное производство Lada e-Largus (электрической версии модели Largus) планируется в первой половине следующего года, сообщил президент концерна "АвтоВАЗ" Максим Соколов. “АвтоВАЗ” раскрыл план продаж автомобилей Lada в России в ноябре

"В следующем году — в первой половине — на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания", — заявил Соколов в рамках выступления в Совете Федерации.

"АвтоВАЗу" принадлежат производственные площадки в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая 2022 года французский концерн Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас в марку входят четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысяч единиц (-46 процента к 2021 году).