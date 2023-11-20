МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" в этом году намерен выпустить всего около 27 тысяч автомобилей, 4,2 тысячи из которых — электрокары, сообщила директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько. Автозавод "Москвич" планирует выпустить новые модели в 2024 году

"В 2023 году будет произведено порядка 27 тысяч автомобилей, из которых 4,2 тысячи электромобили. Открыто 82 дилерских центра в 51 городе", — заявила Редько в ходе выступления в Совете Федерации.

Автомобильный концерн "Москвич" занимает площадку бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, завершивший работу в России, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "Камазу"). В настоящее время в линейке представлены две модели — городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".