МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выплатит в бюджет утилизационный сбор в размере 60 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Водителям объяснили, зачем внезапно повысили утильсбор

"В декабре мы должны будем заплатить в бюджет из авансирования 60 миллиардов рублей… Мы рассчитаемся с государством до каждой копейки", — сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о сумме утильсбора, которую "АвтоВАЗ" выплатит в текущем году.

Ранее автоконцерны выплачивали утилизационный сбор ежеквартально, однако в этом году его уплата была перенесена на декабрь текущего года. Таким образом, в 2023 году речь идет о выплате "АвтоВАЗом" утильсбора за 4-й квартал 2022 года и 1-3 кварталы 2023 года.

Соколов также отметил, что выплата утильсбора на следующий год будет зависеть, в частности, от уровня производства и может увеличиться до 80 миллиардов рублей.

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители России, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.