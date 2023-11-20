МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг поддержал предложение крупнейших российских автоконцернов перенести уплату утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2024 года на декабрь 2024 года, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов. "АвтоВАЗ" выплатит 60 миллиардов рублей утильсбора в 2023 году

С предложением о переносе уплаты утильсбора в ходе парламентских слушаний выступили, в частности, "АвтоВАЗ", "Камаз" и "Москвич".

"Важнейший вопрос — все коллеги его озвучили, и мы это поддерживаем — это вопрос переноса срока уплаты утилизационного сбора и возможность авансирования утилизационного сбора. До конца года мы активно прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами", — сказал Каримов, выступая в Совете Федерации.

"Речь о том, чтобы эти обязательства (выплату утильсбора — прим. ред.) перенести на конец бюджетного года — на декабрь каждого года. Для того, чтобы деньги не тратить в первом квартале, во втором, в третьем — существует механизм, который позволяет сдвинуть эти платежи на четвертый квартал. Это освобождает оборотный капитал: предприятия могут использовать его на закупку компонентов, выплаты зарплат и так далее", — пояснил он журналистам.

Как добавили в Минпромторге, министерство уже подготовило предложение по переносу сроков уплаты утилизационного сбора автопроизводителями в 2024 году (перенос оплаты за IV квартал 2023 года и I-III квартал 2024 года на декабрь 2024 года). Проект направлен на межведомственное согласование и уже поддержан со стороны Минэкономразвития РФ.