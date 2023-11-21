МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14%, до 75,7 тысячи рублей за год, а спрос на таких специалистов — на 40%, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Спрос на специалистов в сфере автобизнеса за год увеличился на 40%. При этом количество соискателей в отрасли заметно снижается с 2020 года, и кадровый голод в сфере только увеличивается … Медианная зарплата в сфере автобизнеса за год увеличилась на 14% и составила 75,7 тысячи рублей ", — следует из исследования сервиса.

Отмечается, что наибольший прирост зарплатного предложения — на 42% — наблюдается у диагностов год к году, до 92 тысяч рублей, а также у мотористов — до 80,3 тысячи рублей, автомехаников легковых и грузовых автомобилей — 73 тысячи рублей и 78,8 тысячи рублей соответственно. Увеличилось зарплатное предложение и у жестянщиков-маляров — на 7%, до 84,5 тысячи рублей.

По словам руководителя департамента аналитики сервиса Юрия Михеева, сфера промышленности испытывает колоссальный дефицит кадров, поэтому работодатели начали активно конкурировать за персонал и переманивать его на производство более интересными зарплатными предложениями, а также улучшенным соцпакетом.

В свою очередь специалисты отметили повышенный спрос на диагностов, автослесарей легковых и грузовых автомобилей, а еще на жестянщиков-маляров.

Михеев добавил, что дефицит специалистов в отрасли усугубляется снижением продаж новых автомобилей: люди не стремятся покупать новые автомобили, поэтому спрос на ремонт машин только растет.

"Интерес к профессии в автомобильной отрасли снижается год к году. Так, автосервисам зачастую приходится запускать свои программы обучения, активно брать соискателей на стажировки и доучивать, поскольку выпускников технических вузов и колледжей, которые специализируются на автомобильной технике, не хватает", — прокомментировал он.