МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в октябре выросли в годовом выражении на 14,6% и составили 855 484 машины, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Средняя зарплата в автобизнесе выросла до 75,7 тысячи рублей

"В октябре 2023 года автомобильный рынок ЕС значительно расширился: количество новых регистраций (транспортных средств — ред.) выросло на 14,6%, до 855 484 единиц", — говорится в сообщении.

На крупных рынках в основном также наблюдался значительный рост: во Франции — на 21,9%, в Италии — на 20%, в Германии, на крупнейшем рынке, зафиксирован рост на 4,9%.

Также продажи автомобилей в ЕС с начала года, в январе-октябре, увеличились на 16,7% в годовом выражении, до 8,795 миллиона автомобилей. В Германии рост этих десяти месяцев составил 13,5% в годовом выражении, во Франции — 16,9%, в Италии — 20,4%, в Испании — 18,5%.

В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в октябре в годовом выражении на 9,9%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 11,3%, группы Renault — на 24,3%.