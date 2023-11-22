МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Введение электронных водительских прав упростит использование этого документа и исключит возможность подделки, вопрос безопасности остается актуальным, заявил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Водителей предупредили о неожиданных опасностях китайских авто зимой

Сенатор отметил в беседе с РИА Новости, что переход на цифровое удостоверение исключит подделку документа и упростит подтверждение права управлять транспортным средством.

"Удобно не возить с собой кипу документов и не отвечать лишний раз рублем за присущую многим из нас забывчивость", — подчеркнул он.

При этом Башкин указал, что вопрос безопасности личных данных и защиты от мошенников является огромной проблемой.

Аппарат вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в начале лета 2023 года подтвердит готовность проекта постановления об уравнивании бумажных и электронных водительских прав.