В Совфеде назвали преимущества цифровых водительских прав
Сенатор: переход к цифровым водительским правам исключит возможность подделки
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Введение электронных водительских прав упростит использование этого документа и исключит возможность подделки, вопрос безопасности остается актуальным, заявил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Сенатор отметил в беседе с РИА Новости, что переход на цифровое удостоверение исключит подделку документа и упростит подтверждение права управлять транспортным средством.
"Удобно не возить с собой кипу документов и не отвечать лишний раз рублем за присущую многим из нас забывчивость", — подчеркнул он.
При этом Башкин указал, что вопрос безопасности личных данных и защиты от мошенников является огромной проблемой.
Аппарат вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в начале лета 2023 года подтвердит готовность проекта постановления об уравнивании бумажных и электронных водительских прав.