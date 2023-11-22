МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Электронные водительские права не должны быть безальтернативным вариантом, нужно оставить выбор: цифровой или бумажный вариант, при этом электронный формат удобнее, но при полном покрытии интернета и необходимом оборудовании, а в плане безопасности не уступают бумажному удостоверению, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. В РСА назвали последствия отмены подтверждения ОСАГО при регистрации авто

В начале июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко РИА Новости сообщили, что проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов и ожидается в правительстве. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги.Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что электронное водительское удостоверение — это удобно, потому что еще "долгое время" назад водителям приходилось иметь в кармане кучу бумажных документов, что было большой проблемой, так как любой забытый дома документ был основанием для наложения штрафа, для отправления машины на спецстоянку.

"Мы единственная страна, еще совсем недавно была, которая обязывала водителей носить с собой целый набор макулатуры. И слава богу, мы начали переходить на электронные, на цифровые версии. Полис ОСАГО, как видите, прижился электронный. В порядке эксперимента, свидетельство регистрации сейчас приживается тоже хорошо", — сказал Травин.

Тем не менее, он пояснил, что цифровые водительские права все-таки вызывают сомнения — надо ли делать безальтернативный вариант. Поэтому Травин предположил, что следует наряду с электронным вариантом оставить все-таки и бумажный, "потому что водительское удостоверение — самый основной документ, который водителю надо всегда иметь при себе и подтверждать право управления".

"А можно ли всегда подтвердить цифровой вариант? Нет, не всегда. Где-то работает интернет, где-то не работает… Пенсионер, например, необязательно же он должен пользоваться всеми современными средствами связи, необязательно же у каждого инспектора ДПС в каждой конкретной точке есть возможность выйти в сеть и посмотреть, есть ли действительно электронное удостоверение у водителя… я считаю, что параллельно должны оставаться… хочу — имею электронные (права), не хочу — имею бумажные (права)", — пояснил он. В Госдуме предложили ввести "скидки" на некоторые штрафы

Кроме того, Травин считает, что несмотря на то, что подделать цифровые водительское права проще, это не развяжет мошенникам руки, "они и сегодня неплохо умудряются поддельные удостоверения (делать), в базу даже умудряются их вносить".

Такое же мнение выразил в свою очередь заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов. Он не видит угрозы сохранности персональных данных, "кредит по этому qr-коду не дадут", и непонятно, "что там можно украсть".

"Эти данные итак хранятся в ГИБДД. Что такое (электронные) водительские права? Это определенный qr-код, по которому инспектор находит запись у себя в базе данных. Поэтому, честно говоря, я не понимаю, что страшного в сохранности. Я считаю, что единственная проблема (может быть)… что недоступны данные, а я с собой не взял оригинал документа… В качестве альтернативы, удобно, например, когда забыли (бумажные) права", — считает Холодов.

Он добавил, что для того, чтобы электронные водительские права полноценно работали, нужно полное покрытие интернета, "ну или хотя бы оборудование инспекторов, которое позволяет без интернета проверять".

"Сейчас тогда, по сути, любое предъявленное водительское удостоверение инспектор проверяет в базе данных, естественно возить по территории Российской Федерации с собой водительское удостоверение — это такой атавизм, мне кажется, достаточно применить qr-код", — подытожил он.